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На Чугуевщине спасли мужчину, который 5 часов блуждал в лесу и потерял надежду

Происшествия 15:43   17.02.2023
Елена Нагорная
На Чугуевщине спасли мужчину, который 5 часов блуждал в лесу и потерял надежду Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Вечером 16 февраля работники полиции спасли 67-летнего мужчину, который решил дойти пешком домой из села Пятницкое в поселок Печенеги Чугуевского района Харьковской области и заблудился в лесу.

Следы на снегу, которые вели в лес, правоохранители заметили около 20 часов во время патрулирования территории, рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Вдали правоохранители увидели силуэт — мужчина держался за дерево.

«Пенсионер рассказал, что гостил у сына в селе Пятницкое. После обеда отправился домой в поселок Печенеги через лес и потерял ориентир. Более пяти часов он блуждал по лесу. У него не было с собой телефона. Мужчина потерял надежду вернуться домой», — рассказали правоохранители.

Полицейские отвезли пенсионера к сыну в село Пятницкое.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 февраля 2023 в 15:43;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 16 февраля работники полиции спасли 67-летнего мужчину, который решил дойти пешком домой из села Пятницкое в поселок Печенеги Чугуевского района Харьковской области и заблудился в лесу.".