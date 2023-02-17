На Чугуевщине спасли мужчину, который 5 часов блуждал в лесу и потерял надежду

Вечером 16 февраля работники полиции спасли 67-летнего мужчину, который решил дойти пешком домой из села Пятницкое в поселок Печенеги Чугуевского района Харьковской области и заблудился в лесу.

Следы на снегу, которые вели в лес, правоохранители заметили около 20 часов во время патрулирования территории, рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Вдали правоохранители увидели силуэт — мужчина держался за дерево.

«Пенсионер рассказал, что гостил у сына в селе Пятницкое. После обеда отправился домой в поселок Печенеги через лес и потерял ориентир. Более пяти часов он блуждал по лесу. У него не было с собой телефона. Мужчина потерял надежду вернуться домой», — рассказали правоохранители.

Полицейские отвезли пенсионера к сыну в село Пятницкое.