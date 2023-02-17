На Чугуївщині врятували чоловіка, який 5 годин блукав у лісі та втратив надію
Увечері 16 лютого працівники поліції врятували 67-річного чоловіка, який вирішив дійти пішки додому із села П’ятницьке до селища Печеніги Чугуївського району Харківської області та заблукав у лісі.
Сліди на снігу, які вели до лісу, правоохоронці помітили близько 20-ї години під час патрулювання території, розповіли у пресслужбі ГУ Нацполіції в Харківській області.
Вдалині правоохоронці побачили силует – чоловік тримався за дерево.
“Пенсіонер розповів, що гостював у сина в селі П’ятницьке. Пообіді вирушив додому в селище Печеніги через ліс і втратив орієнтир. Більш ніж п’ять годин він блукав по лісу. У нього не було з собою телефону. Чоловік втратив надію повернутися додому”, — розповіли правоохоронці.
Пенсіонера відвезли до сина в село П’ятницьке.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2023 в 15:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 16 лютого працівники поліції врятували 67-річного чоловіка, який вирішив дійти пішки додому із села П’ятницьке до селища Печеніги Чугуївського району Харківської області та заблукав у лісі.".