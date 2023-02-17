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На Чугуївщині врятували чоловіка, який 5 годин блукав у лісі та втратив надію

Події 15:43   17.02.2023
Олена Нагорна
На Чугуївщині врятували чоловіка, який 5 годин блукав у лісі та втратив надію

Увечері 16 лютого працівники поліції врятували 67-річного чоловіка, який вирішив дійти пішки додому із села П’ятницьке до селища Печеніги Чугуївського району Харківської області та заблукав у лісі.

Сліди на снігу, які вели до лісу, правоохоронці помітили близько 20-ї години під час патрулювання території, розповіли у пресслужбі ГУ Нацполіції в Харківській області.

Вдалині правоохоронці побачили силует – чоловік тримався за дерево.

“Пенсіонер розповів, що гостював у сина в селі П’ятницьке. Пообіді вирушив додому в селище Печеніги через ліс і втратив орієнтир. Більш ніж п’ять годин він блукав по лісу. У нього не було з собою телефону. Чоловік втратив надію повернутися додому”, — розповіли правоохоронці.

Пенсіонера відвезли до сина в село П’ятницьке.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2023 в 15:43;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 16 лютого працівники поліції врятували 67-річного чоловіка, який вирішив дійти пішки додому із села П’ятницьке до селища Печеніги Чугуївського району Харківської області та заблукав у лісі.".