На Чугуївщині врятували чоловіка, який 5 годин блукав у лісі та втратив надію

Увечері 16 лютого працівники поліції врятували 67-річного чоловіка, який вирішив дійти пішки додому із села П’ятницьке до селища Печеніги Чугуївського району Харківської області та заблукав у лісі.

Сліди на снігу, які вели до лісу, правоохоронці помітили близько 20-ї години під час патрулювання території, розповіли у пресслужбі ГУ Нацполіції в Харківській області.

Вдалині правоохоронці побачили силует – чоловік тримався за дерево.

“Пенсіонер розповів, що гостював у сина в селі П’ятницьке. Пообіді вирушив додому в селище Печеніги через ліс і втратив орієнтир. Більш ніж п’ять годин він блукав по лісу. У нього не було з собою телефону. Чоловік втратив надію повернутися додому”, — розповіли правоохоронці.

Пенсіонера відвезли до сина в село П’ятницьке.