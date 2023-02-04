Live
  • Субота 04.02.2023
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.17
    • 🟢

Харківські копи врятували пенсіонерку, яка стала заручницею свого дому (відео)

Події 19:47   04.02.2023
Олена Нагорна
Харківські копи врятували пенсіонерку, яка стала заручницею свого дому (відео)

Працівники патрульної поліції допомогли 89-річній жінці, яка опинилася в безпорадному стані у власному будинку.

Увечері 3 лютого на лінію “102” зателефонували небайдужі громадяни. Вони повідомили, що бабуся, яка живе сама і може хворіти, третій день не виходить на зв’язок, розповідають в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Патрульні Андрій Мартовицький, Дмитро Сорокін та Владислав Водка прибули на місце та побачили через вікно будинку пенсіонерку, яка лежала на підлозі у безпорадному стані.

Копи потрапили в дім, викликали “швидку” та контролювали стан жінки до приїзду лікарів. Медики ушпиталили бабусю.

Відео: Управління патрульної поліції у Харківській області

Читайте також: На Куп’янщині врятували літню жінку, яка з травмою лежала на морозі (фото)

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

21:20
Серед інших Зеленський позбавить громадянства депутата облради Шенцева – ЗМІ
19:47
Харківські копи врятували пенсіонерку, яка стала заручницею свого дому (відео)
18:23
РФ зосереджує зусилля на наступальних діях на Куп’янському напрямку – Генштаб
17:55
На Куп’янщині врятували літню жінку, яка з травмою лежала на морозі (фото)
17:26
Двох підлітків затримали за підозрою у вбивстві двох жінок на Харківщині

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Харківські копи врятували пенсіонерку, яка стала заручницею свого дому (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2023 в 19:47;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Працівники патрульної поліції допомогли 89-річній жінці, яка опинилася в безпорадному стані у власному будинку.".