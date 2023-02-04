Харківські копи врятували пенсіонерку, яка стала заручницею свого дому (відео)

Працівники патрульної поліції допомогли 89-річній жінці, яка опинилася в безпорадному стані у власному будинку.



Увечері 3 лютого на лінію “102” зателефонували небайдужі громадяни. Вони повідомили, що бабуся, яка живе сама і може хворіти, третій день не виходить на зв’язок, розповідають в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Патрульні Андрій Мартовицький, Дмитро Сорокін та Владислав Водка прибули на місце та побачили через вікно будинку пенсіонерку, яка лежала на підлозі у безпорадному стані.

Копи потрапили в дім, викликали “швидку” та контролювали стан жінки до приїзду лікарів. Медики ушпиталили бабусю.

Відео: Управління патрульної поліції у Харківській області