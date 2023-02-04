Харківські копи врятували пенсіонерку, яка стала заручницею свого дому (відео)
Працівники патрульної поліції допомогли 89-річній жінці, яка опинилася в безпорадному стані у власному будинку.
Увечері 3 лютого на лінію “102” зателефонували небайдужі громадяни. Вони повідомили, що бабуся, яка живе сама і може хворіти, третій день не виходить на зв’язок, розповідають в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
Патрульні Андрій Мартовицький, Дмитро Сорокін та Владислав Водка прибули на місце та побачили через вікно будинку пенсіонерку, яка лежала на підлозі у безпорадному стані.
Копи потрапили в дім, викликали “швидку” та контролювали стан жінки до приїзду лікарів. Медики ушпиталили бабусю.
Відео: Управління патрульної поліції у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2023 в 19:47;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Працівники патрульної поліції допомогли 89-річній жінці, яка опинилася в безпорадному стані у власному будинку.".