Харьковские копы спасли пенсионерку, ставшую заложницей своего дома (видео)

Работники патрульной полиции помогли 89-летней женщине, оказавшейся в беспомощном состоянии в собственном доме.



Вечером 3 февраля на линию «102» позвонили неравнодушные граждане. Они сообщили, что бабушка, которая живет одна и может болеть, третий день не выходит на связь, рассказывают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Патрульные Андрей Мартовицкий, Дмитрий Сорокин и Владислав Водка прибыли на место и увидели через окно дома пенсионерку, которая лежала на полу в беспомощном состоянии.

Копы попали в дом, вызвали «скорую» и контролировали состояние женщины до приезда врачей. Медики госпитализировали бабушку.

Видео: Управление патрульной полиции в Харьковской области