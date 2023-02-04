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Харьковские копы спасли пенсионерку, ставшую заложницей своего дома (видео)

Происшествия 19:47   04.02.2023
Елена Нагорная
Харьковские копы спасли пенсионерку, ставшую заложницей своего дома (видео)

Работники патрульной полиции помогли 89-летней женщине, оказавшейся в беспомощном состоянии в собственном доме.

Вечером 3 февраля на линию «102» позвонили неравнодушные граждане. Они сообщили, что бабушка, которая живет одна и может болеть, третий день не выходит на связь, рассказывают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Патрульные Андрей Мартовицкий, Дмитрий Сорокин и Владислав Водка прибыли на место и увидели через окно дома пенсионерку, которая лежала на полу в беспомощном состоянии.

Копы попали в дом, вызвали «скорую» и контролировали состояние женщины до приезда врачей. Медики госпитализировали бабушку.

Видео: Управление патрульной полиции в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 февраля 2023 в 19:47;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работники патрульной полиции помогли 89-летней женщине, оказавшейся в беспомощном состоянии в собственном доме.".