Харьковские копы спасли пенсионерку, ставшую заложницей своего дома (видео)
Работники патрульной полиции помогли 89-летней женщине, оказавшейся в беспомощном состоянии в собственном доме.
Вечером 3 февраля на линию «102» позвонили неравнодушные граждане. Они сообщили, что бабушка, которая живет одна и может болеть, третий день не выходит на связь, рассказывают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Патрульные Андрей Мартовицкий, Дмитрий Сорокин и Владислав Водка прибыли на место и увидели через окно дома пенсионерку, которая лежала на полу в беспомощном состоянии.
Копы попали в дом, вызвали «скорую» и контролировали состояние женщины до приезда врачей. Медики госпитализировали бабушку.
Видео: Управление патрульной полиции в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 4 февраля 2023 в 19:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работники патрульной полиции помогли 89-летней женщине, оказавшейся в беспомощном состоянии в собственном доме.".