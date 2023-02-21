Медики “швидкої” повернули до життя харків’янку
20 лютого бригада “швидкої допомоги” в Харкові врятувала 61-річну містянку, в якої сталася раптова зупинка кровообігу.
Як повідомляють у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, реанімаційні заходи провела бригада №805 у складі фельдшера Вадима Крамаренка, медбрата Івана Калимана та водія Сергія Козакова.
Врятовану жінку ушпиталили.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2023 в 20:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "20 лютого бригада “швидкої допомоги” в Харкові врятувала 61-річну містянку, в якої сталася раптова зупинка кровообігу.".