Live
  • Вівторок 21.02.2023
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.02
    • 🟢

Медики “швидкої” повернули до життя харків’янку

Суспільство 20:40   21.02.2023
Олена Нагорна
Медики “швидкої” повернули до життя харків’янку

20 лютого бригада “швидкої допомоги” в Харкові врятувала 61-річну містянку, в якої сталася раптова зупинка кровообігу.

Як повідомляють у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, реанімаційні заходи провела бригада №805 у складі фельдшера Вадима Крамаренка, медбрата Івана Калимана та водія Сергія Козакова.

Врятовану жінку ушпиталили.

Читайте також: На Чугуївщині врятували чоловіка, який 5 годин блукав у лісі та втратив надію

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

20:40
Медики “швидкої” повернули до життя харків’янку
19:37
Синєгубов: ведуться переговори з партнерами щодо розмінування полів Харківщини
18:59
Від Херсона до Харкова Україна бореться за кожен метр своєї землі – Байден
18:22
Понад десять населених пунктів Харківщини обстріляв ворог за добу – Генштаб
17:58
Полегшити роботу ЗСУ: харківські дорожники працюють на кордоні з Луганщиною

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Медики “швидкої” повернули до життя харків’янку»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2023 в 20:40;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "20 лютого бригада “швидкої допомоги” в Харкові врятувала 61-річну містянку, в якої сталася раптова зупинка кровообігу.".