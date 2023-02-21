Медики “швидкої” повернули до життя харків’янку

20 лютого бригада “швидкої допомоги” в Харкові врятувала 61-річну містянку, в якої сталася раптова зупинка кровообігу.

Як повідомляють у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, реанімаційні заходи провела бригада №805 у складі фельдшера Вадима Крамаренка, медбрата Івана Калимана та водія Сергія Козакова.

Врятовану жінку ушпиталили.