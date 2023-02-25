Синегубов рассказал об отношениях с Тереховым, облсоветом и Егоровой-Луценко

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в интервью изданию «Главком» рассказал о своих отношениях с мэром Харькова Игорем Тереховым и руководителем областного совета Татьяной Егоровой-Луценко.

Синегубов отметил, что с Тереховым у него «конструктивные отношения».

«Он с 24 февраля не выезжал за пределы Харькова и области, когда здесь происходили горячие события, и исповедовал проукраинскую позицию… С городским головой у нас абсолютно четкая градация полномочий и, повторюсь, исключительно деловые и конструктивные отношения», — сказал глава ХОВА.

Конструктивными Синегубов также назвал отношения с руководителем облсовета Татьяной Егоровой-Луценко и добавил, что с большим уважением относится ко всему депутатскому корпусу.

«О нашем взаимодействии свидетельствуют хотя бы факты принятия бюджета области на 2023 год именно на сессии, а не распоряжением главы областной военной администрации, хотя именно такие полномочия у меня есть», — отметил председатель ХОВА.

Также Синегубов выразил уверенность, что пока нет оснований для назначения главы военной администрации Харькова.

«Для того, чтобы этот сценарий был реальным, должны произойти некоторые события или произойти некоторые факты, а пока еще ни одного из них не существует. В любом случае решение будет принимать президент», — сказал чиновник.