Синєгубов розповів про відносини з Тереховим, облрадою та Єгоровою-Луценко

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в інтерв’ю виданню “Главком” розповів про свої відносини з мером Харкова Ігорем Тереховим та керівницею обласної ради Тетяною Єгоровою-Луценко.

Синєгубов зазначив, що з Тереховим у нього “конструктивні стосунки”.

“Він з 24 лютого не виїздив за межі Харкова та області, коли тут відбувалися гарячі події, та сповідував проукраїнську позицію… З міським головою у нас абсолютно чітка градація повноважень і, повторюсь, виключно ділові та конструктивні стосунки”, – сказав голова ХОВА.

Конструктивними Синєгубов також назвав відносини з керівницею облради Тетяною Єгоровою-Луценко та додав, що з великою повагою ставиться до всього депутатського корпусу.

“Про нашу взаємодію свідчать хоча б факти прийняття бюджету області на 2023 рік саме на сесії, а не розпорядженням голови обласної військової адміністрації, хоча саме такі повноваження в мене є”, – зазначив голова ХОВА.

Також Синєгубов висловив упевненість, що наразі немає підстав для призначення голови військової адміністрації Харкова.

“Для того, щоб цей сценарій був реальним, повинні відбутися деякі події або статися деякі факти, а наразі ще жодного з них не існує. У будь-якому випадку рішення прийматиме президент”, – сказав чиновник.