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В Харькове трамваи на два дня поменяют маршрут

Общество 20:20   02.03.2023
Оксана Якушко
В Харькове трамваи на два дня поменяют маршрут

Движение трамваев на Салтовке по ул. Академика Павлова на участке от пер. Салтовского до ул. Героев Труда, 3 и 6 марта будет прекращен с 9:00 до 15:00, сообщили в Департаменте инфраструктуры мэрии Харькова.

Смена маршрута связана с ремонтом трамвайного пути.

В это время трамваи будут курсировать следующим образом:

№16, 16А: разворотный круг «Салтовский» — пр. Тракторостроителей — ул. Героев Труда — ул. Шевченко — ул. Моисеевская — ул. Веринская — въезд Семиградский — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Плехановская — парк Машиностроителей;
№27: разворотный круг «Салтовский» — пр. Тракторостроителей — ул. Героев Труда — ул. Шевченко — ул. Моисеевская — ул. Веринская — въезд Семиградский — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — пл. Защитников Украины — ул. Молочная — ул. Гольдберговская — ул. Москалевская — разворотный круг «Новожаново».

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 марта 2023 в 20:20;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение трамваев на Салтовке по ул. Академика Павлова на участке от пер. Салтовского до ул. Героев Труда, 3 и 6 марта будет прекращен с 9:00 до 15:00, сообщили в Департаменте инфраструктуры мэрии Харькова.".