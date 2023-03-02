В Харькове трамваи на два дня поменяют маршрут
Движение трамваев на Салтовке по ул. Академика Павлова на участке от пер. Салтовского до ул. Героев Труда, 3 и 6 марта будет прекращен с 9:00 до 15:00, сообщили в Департаменте инфраструктуры мэрии Харькова.
Смена маршрута связана с ремонтом трамвайного пути.
В это время трамваи будут курсировать следующим образом:
№16, 16А: разворотный круг «Салтовский» — пр. Тракторостроителей — ул. Героев Труда — ул. Шевченко — ул. Моисеевская — ул. Веринская — въезд Семиградский — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Плехановская — парк Машиностроителей;
№27: разворотный круг «Салтовский» — пр. Тракторостроителей — ул. Героев Труда — ул. Шевченко — ул. Моисеевская — ул. Веринская — въезд Семиградский — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — пл. Защитников Украины — ул. Молочная — ул. Гольдберговская — ул. Москалевская — разворотный круг «Новожаново».
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- • Дата публикации материала: 2 марта 2023 в 20:20;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение трамваев на Салтовке по ул. Академика Павлова на участке от пер. Салтовского до ул. Героев Труда, 3 и 6 марта будет прекращен с 9:00 до 15:00, сообщили в Департаменте инфраструктуры мэрии Харькова.".