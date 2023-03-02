В Харькове трамваи на два дня поменяют маршрут

Движение трамваев на Салтовке по ул. Академика Павлова на участке от пер. Салтовского до ул. Героев Труда, 3 и 6 марта будет прекращен с 9:00 до 15:00, сообщили в Департаменте инфраструктуры мэрии Харькова.

Смена маршрута связана с ремонтом трамвайного пути.

В это время трамваи будут курсировать следующим образом:

№16, 16А: разворотный круг «Салтовский» — пр. Тракторостроителей — ул. Героев Труда — ул. Шевченко — ул. Моисеевская — ул. Веринская — въезд Семиградский — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Плехановская — парк Машиностроителей;

№27: разворотный круг «Салтовский» — пр. Тракторостроителей — ул. Героев Труда — ул. Шевченко — ул. Моисеевская — ул. Веринская — въезд Семиградский — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — пл. Защитников Украины — ул. Молочная — ул. Гольдберговская — ул. Москалевская — разворотный круг «Новожаново».