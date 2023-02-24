По Северной Салтовке вновь ходят трамваи: Терехов прокатился в чешском подарке
В Харькове трамваи №16 и 16А, которые не курсировали по Северной Салтовке с начала полномасштабного вторжения, возобновили работу 24 февраля. На маршруты вывели пять трамваев, интервал движения зависит от времени суток и составляет 10-15 минут.
Чтобы запустить трамваи по Северной Салтовке, были проведены ремонты контактных и кабельных сетей, рассказал журналистам мэр Игорь Терехов, передает пресс-служба Харьковского горсовета.
Терехов напомнил, что в результате многочисленных вражеских обстрелов трамвайный парк города получил значительные повреждения. Часть маршрутов в городе заменили автобусными, а на часть вывели трамваи, которые передали чешские партнеры.
«Трамвай, в котором мы сейчас находимся, прибыл из Чехии. Наши международные партнеры действительно оказывают нам большую поддержку, в том числе Брно и Прага. Эти трамваи — гуманитарная помощь Харькову», — отметил Терехов.
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Также городской голова сообщил, что в будущем город планирует закупить новый подвижной состав электротранспорта. Сейчас Харьков нуждается в 100-120 трамваях.
Фото: Харьковский горсовет
Напомним, что с 24 февраля трамвай №27 изменил маршрут, а рейс №28 — отменен.
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2023 в 18:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове трамваи №16 и 16А, которые не курсировали по Северной Салтовке с начала полномасштабного вторжения, возобновили работу 24 февраля. На маршруты вывели пять трамваев, интервал движения зависит от времени суток и составляет 10-15 минут.".