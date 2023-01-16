Харькову дадут средства на восстановление трамвайной инфраструктуры

Транспортную инфраструктуру Харькова, разрушенную в результате российских обстрелов, восстановят на средства, которые выделит Европейский инвестиционный банк, сообщает ЦТС со ссылкой на Raport Kolejowy.

Деньги поступят из Трастового фонда технической помощи Восточному партнерству.

Это будет самая масштабная реконструкция общественного транспорта в городе через 30 лет. В проект привлекли Харьковский городской совет и КП «Салтовское трамвайное депо».

«Мы должны быть готовы начать восстанавливать Украину, когда она выиграет эту войну. Это значит, что мы должны начать подготовку планов восстановления сейчас», — сказала вице-президент ЕИБ Тереза Червинская, отвечающая за деятельность по поддержке Украины.

Грант, полученный от ЕИБ, поддержит Харьков для реконструкции разрушенной во время войны трамвайной инфраструктуры.

В рамках проекта Харьков модернизирует трамвайное сообщение за счет закупки подвижного состава, модернизации путей и инфраструктуры депо. Только подготовка к реализации плана обойдется в 400 тыс. евро. Эту сумму будет возмещать упомянутый Целевой фонд.

Корректирующие мероприятия начнутся на следующий день после завершения российской агрессии в Украине, отмечает Червинская. «Это позволит пересмотреть существующую трамвайную инфраструктуру и на этой основе создать для Харькова современную систему, более эффективную и безопасную, а главное – экологическую», — добавила она.

После завершения технической подготовки ЕИБ рассмотрит финансирование всего проекта.

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