Харкову дадуть кошти на відновлення трамвайної інфраструктури

Транспортну інфраструктуру Харкова, зруйновану внаслідок російських обстрілів, відновлять на кошти, які виділить Європейський інвестиційний банк, повідомляє ЦТС з посиланням на Raport Kolejowy .

Гроші надійдуть із Трастового фонду технічної допомоги Східного партнерства.

Це буде наймасштабніша реконструкція громадського транспорту в місті за 30 років. До проекту залучили Харківську міську раду та КП “Салтівське трамвайне депо”.

“Ми повинні бути готові почати відбудовувати Україну, коли вона виграє цю війну. Це означає, що ми маємо розпочати підготовку планів відновлення зараз”, – сказала віце-президент ЄІБ Тереза Червінська, яка відповідає за діяльність з підтримки України.

Грант, отриманий від ЄІБ, підтримає Харків для реконструкції зруйнованої під час війни трамвайної інфраструктури.

У рамках проекту Харків модернізує трамвайне сполучення за рахунок закупівлі рухомого складу, модернізації колій та інфраструктури депо. Тільки підготовка до реалізації плану коштуватиме 400 тис. євро. Цю суму покриватиме згаданий Цільовий фонд.

Коригувальні заходи розпочнуться наступного дня після завершення російської агресії в Україні, наголошує Червінська. “Це дозволить переглянути існуючу трамвайну інфраструктуру і на цій основі створити для Харкова сучасну систему, більш ефективну та безпечну, а головне – екологічну”, – додала вона.

Після завершення технічної підготовки ЄІБ розгляне фінансування всього проекту.