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На Північну Салтівку повернули трамваї: Терехов проїхався в чеському подарунку

Суспільство 18:14   24.02.2023
Олена Нагорна
На Північну Салтівку повернули трамваї: Терехов проїхався в чеському подарунку

У Харкові трамваї №16 та 16А, які не курсували Північною Салтівкою від початку повномасштабного вторгнення, відновили роботу 24 лютого. На маршрути вивели п’ять трамваїв, інтервал руху залежить від часу доби та становить 10-15 хвилин.

Щоб запустити трамваї Північною Салтівкою, було проведено ремонти контактних та кабельних мереж, розповів журналістам мер Ігор Терехов, передає пресслужба Харківської міськради.

Терехов нагадав, що внаслідок численних ворожих обстрілів трамвайний парк міста зазнав значних пошкоджень. Частину маршрутів у місті замінили на автобусні, а на частину вивели трамваї, які передали чеські партнери.

“Трамвай, у якому ми зараз знаходимося, прибув з Чехії. Наші міжнародні партнери дійсно надають нам велику підтримку, у тому числі Брно та Прага. Ці трамваї – гуманітарна допомога Харкову”, – зазначив Терехов.

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Також міський голова повідомив, що у майбутньому місто планує закупити новий рухомий склад електротранспорту. Зараз Харків потребує 100-120 трамваїв.


Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, що з 24 лютого трамвай №27 змінив маршрут, а рейс №28 скасовується.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2023 в 18:14;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові трамваї №16 та 16А, які не курсували Північною Салтівкою від початку повномасштабного вторгнення, відновили роботу 24 лютого. На маршрути вивели п’ять трамваїв, інтервал руху залежить від часу доби та становить 10-15 хвилин.".