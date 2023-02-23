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У Харкові відзавтра скасовують один із трамваїв, ще один змінює маршрут

Суспільство 17:21   23.02.2023
Олена Нагорна
У Харкові відзавтра скасовують один із трамваїв, ще один змінює маршрут

З п’ятниці, 24 лютого, трамвай №27 змінить маршрут, а рейс №28 – закривається.

Причина – закінчення робіт з відновлення контактних та кабельних мереж на пр. Тракторобудівників та вул. Героїв Праці на ділянці від розворотного кола “Салтівське” до вул. Академіка Павлова, повідомляють у Харківській міськраді.

Трамвай №27 курсуватиме наступним чином: розворотне коло “Салтівське” – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло “Новожанове”.

Маршрут №28 “Розворотне коло “Новожанове” – вул. Шевченка – розворотне коло “Новожанове” із 24 лютого буде закрито.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2023 в 17:21;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З п’ятниці, 24 лютого, трамвай №27 змінить маршрут, а рейс №28 – закривається.".