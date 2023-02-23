У Харкові відзавтра скасовують один із трамваїв, ще один змінює маршрут

З п’ятниці, 24 лютого, трамвай №27 змінить маршрут, а рейс №28 – закривається.

Причина – закінчення робіт з відновлення контактних та кабельних мереж на пр. Тракторобудівників та вул. Героїв Праці на ділянці від розворотного кола “Салтівське” до вул. Академіка Павлова, повідомляють у Харківській міськраді.

Трамвай №27 курсуватиме наступним чином: розворотне коло “Салтівське” – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло “Новожанове”.

Маршрут №28 “Розворотне коло “Новожанове” – вул. Шевченка – розворотне коло “Новожанове” із 24 лютого буде закрито.