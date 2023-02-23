В Харькове с завтрашнего дня отменяют один из трамваев, второй меняет маршрут

С пятницы, 24 февраля, трамвай №27 изменит маршрут, а рейс №28 — закрывается.

Причина — окончание работ по восстановлению контактных и кабельных сетей на пр. Тракторостроителей и ул. Героев Труда, на участке от разворотного круга «Салтовское» до ул. Академика Павлова, сообщают в Харьковском горсовете.

Трамвай №27 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «Салтовское» — пр. Тракторостроителей — ул. Героев Труда — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — пл. Защитников Украины — ул. Молочная — ул. Гольдберговская — ул. Москалевская — разворотный круг «Новожаново».

Маршрут №28 «Разворотный круг «Новожаново» — ул. Шевченко — разворотный круг «Новожаново» с 24 февраля будет закрыт.

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