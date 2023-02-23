На Салтовку в Харькове возвращают трамваи 16 и 16А

Трамвайные маршруты 16 и 16А в Харькове откроют в пятницу, 24 февраля, сообщили в мэрии.

«Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с окончанием работ по восстановлению контактных и кабельных сетей по пр. Тракторостроителей и ул. Героев Труда, на участке от разворотного круга «Салтовский» до ул. Академика Павлова», — отметили в горсовете.

Трамваи будут курсировать так:

🔹 №16: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – ул. Моисеевская – ул. Веринская – въезд Семиградский – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский»;

🔹 №16А: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский».