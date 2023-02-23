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На Салтівку в Харкові повертають трамваї 16 та 16А

Суспільство 15:00   23.02.2023
Оксана Горун
На Салтівку в Харкові повертають трамваї 16 та 16А

Трамвайні маршрути 16 та 16А у Харкові відкриють у п’ятницю, 24 лютого, повідомили в мерії.

“Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов’язано із закінченням робіт з відновлення контактних та кабельних мереж по пр. Тракторобудівників та вул. Героїв Праці, на ділянці від розворотного кола “Салтівське” до вул. Академіка Павлова”, – зазначили в міськраді.

Трамваї курсуватимуть так:

🔹№16: розворотне коло “Салтівське” – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло “Салтівське”;

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🔹№16А: розворотне коло “Салтівське” – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло “Салтівське”.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2023 в 15:00;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трамвайні маршрути 16 та 16А у Харкові відкриють у п’ятницю, 24 лютого, повідомили в мерії".