У Харкові трамваї на два дні змінять маршрут
Рух трамваїв на Салтівці на вул. Академіка Павлова дільниці від пров. Салтівського до вул. Героїв Праці, 3 та 6 березня буде припинено з 9:00 до 15:00, повідомили у Департаменті інфраструктури мерії Харкова.
Зміна маршруту пов’язана з ремонтом трамвайної колії.
У цей час трамваї курсуватимуть так:
№16, 16А: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – парк Машинобудівників;
№27: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове».
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2023 в 20:20;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух трамваїв на Салтівці на вул. Академіка Павлова дільниці від пров. Салтівського до вул. Героїв Праці, 3 та 6 березня буде припинено з 9:00 до 15:00, повідомили у Департаменті інфраструктури мерії Харкова.".