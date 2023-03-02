У Харкові трамваї на два дні змінять маршрут

Рух трамваїв на Салтівці на вул. Академіка Павлова дільниці від пров. Салтівського до вул. Героїв Праці, 3 та 6 березня буде припинено з 9:00 до 15:00, повідомили у Департаменті інфраструктури мерії Харкова.

Зміна маршруту пов’язана з ремонтом трамвайної колії.

У цей час трамваї курсуватимуть так: