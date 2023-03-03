Спасатели на Харьковщине обнаружили тело погибшей от обстрела женщины
Из-за российского обстрела погибла жительница села Подолы (Купянского района). Об этом сообщили спасатели.
«Два раза Купянские спасатели выезжали на проверку мест попадания вражеских снарядов. В частности, в г. Купянске обнаружены разрушения и повреждения зданий учреждения Министерства здравоохранения. А в селе Подолы на территории частного домовладения обнаружено тело погибшей 73-летней женщины, попавшей под обстрел окупантов», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в сводке за минувшие сутки.
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Также в Подолах 2 марта из-за обстрела случился пожар: горела хозпостройка во дворе частного дома на площади 30 кв.м. Огонь локализовали в 14:43 и полностью ликвидировали в 15:35. Это единственный пожар из-за боевых действий, зафиксированный в области за сутки.
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- • Дата публикации материала: 3 марта 2023 в 08:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за российского обстрела погибла жительница села Подолы (Купянского района). Об этом сообщили спасатели".