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Спасатели на Харьковщине обнаружили тело погибшей от обстрела женщины

Происшествия 08:11   03.03.2023
Оксана Горун
Спасатели на Харьковщине обнаружили тело погибшей от обстрела женщины Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Из-за российского обстрела погибла жительница села Подолы (Купянского района). Об этом сообщили спасатели.

«Два раза Купянские спасатели выезжали на проверку мест попадания вражеских снарядов. В частности, в г. Купянске обнаружены разрушения и повреждения зданий учреждения Министерства здравоохранения. А в селе Подолы на территории частного домовладения обнаружено тело погибшей 73-летней женщины, попавшей под обстрел окупантов», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в сводке за минувшие сутки.

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Также в Подолах 2 марта из-за обстрела случился пожар: горела хозпостройка во дворе частного дома на площади 30 кв.м. Огонь локализовали в 14:43 и полностью ликвидировали в 15:35. Это единственный пожар из-за боевых действий, зафиксированный в области за сутки.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 марта 2023 в 08:11;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за российского обстрела погибла жительница села Подолы (Купянского района). Об этом сообщили спасатели".