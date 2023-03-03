Рятувальники на Харківщині виявили тіло загиблої від обстрілу жінки
Через російський обстріл загинула мешканка села Подоли (Куп’янського району). Про це повідомили рятувальники.
“Два рази Куп’янські рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. Зокрема у м. Куп’янську виявлені руйнації та пошкодження будівель установи Міністерства охорони здоров’я. А в с. Подоли на території приватного домоволодіння виявлено тіло загиблої 73-річної жінки, яка потрапила під обстріл окупантів” , – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області у зведенні за минулу добу.
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Також у Подолах 2 березня через обстріл сталася пожежа: горіла господарська споруда у дворі приватного будинку на площі 30 кв. м. Вогонь локалізували о 14:43 та повністю ліквідували о 15:35. Це єдина пожежа через бойові дії, зафіксована в області за добу.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2023 в 08:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через російський обстріл загинула мешканка села Подоли (Куп’янського району). Про це повідомили рятувальники".