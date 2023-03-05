Полиция показала последствия утреннего обстрела армии рф по Харьковщине (фото)

В результате вражеских обстрелов погиб гражданский 65-летний мужчина, сообщила полиция Харьковской области.

В течение суток военные рф вели огонь по приграничным населенным пунктам Чугуевского и Купянского районов.

Утром 5 марта оккупанты снова атаковали Купянск. В результате обстрелов поврежден объект транспортной инфраструктуры. Произошел пожар. На месте происшествия работают правоохранители.

Также в Купянске разрушены жилые дома и хозяйственные постройки. Погиб 65-летний мужчина.



За прошедшие сутки военнослужащие рф совершили многочисленные обстрелы из танков и артиллерии по гражданским объектам пгт Двуречная.