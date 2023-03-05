Live
  • Воскресенье 05.03.2023
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.78
    • 🟢

Полиция показала последствия утреннего обстрела армии рф по Харьковщине (фото)

Происшествия 11:35   05.03.2023
Оксана Якушко
Полиция показала последствия утреннего обстрела армии рф по Харьковщине (фото)

В результате вражеских обстрелов погиб гражданский 65-летний мужчина, сообщила полиция Харьковской области.

В течение суток военные рф вели огонь по приграничным населенным пунктам Чугуевского и Купянского районов.

Утром 5 марта оккупанты снова атаковали Купянск. В результате обстрелов поврежден объект транспортной инфраструктуры. Произошел пожар. На месте происшествия работают правоохранители.

Также в Купянске разрушены жилые дома и хозяйственные постройки. Погиб 65-летний мужчина.


За прошедшие сутки военнослужащие рф совершили многочисленные обстрелы из танков и артиллерии по гражданским объектам пгт Двуречная.

Читайте также: Синегубов: В Харьковской области снаряд попал в дом, погиб 65-летний мужчина

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

12:31
«Город держится»: условия жизни и работы в деоккупированном Купянске
20:04
Фанат Путина отправил на Белгородщину 10 тысяч тонн харьковского подсолнечника
15:21
Остался без пальцев. Под Харьковом мужчина распилил мину болгаркой
10:15
Из-за опасности в Купянске не может нормально работать ряд учреждений
18:21
Враг бил по Харьковщине из минометов и артиллерии, — Генштаб об обстановке

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Полиция показала последствия утреннего обстрела армии рф по Харьковщине (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 5 марта 2023 в 11:35;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеских обстрелов погиб гражданский 65-летний мужчина, сообщила полиция Харьковской области.".