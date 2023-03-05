Полиция показала последствия утреннего обстрела армии рф по Харьковщине (фото)
В результате вражеских обстрелов погиб гражданский 65-летний мужчина, сообщила полиция Харьковской области.
В течение суток военные рф вели огонь по приграничным населенным пунктам Чугуевского и Купянского районов.
Утром 5 марта оккупанты снова атаковали Купянск. В результате обстрелов поврежден объект транспортной инфраструктуры. Произошел пожар. На месте происшествия работают правоохранители.
Также в Купянске разрушены жилые дома и хозяйственные постройки. Погиб 65-летний мужчина.
За прошедшие сутки военнослужащие рф совершили многочисленные обстрелы из танков и артиллерии по гражданским объектам пгт Двуречная.
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2023 в 11:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеских обстрелов погиб гражданский 65-летний мужчина, сообщила полиция Харьковской области.".