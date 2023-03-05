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Поліція показала наслідки ранкового обстрілу армії рф по Харківщині (фото)

Події 11:35   05.03.2023
Оксана Якушко
Поліція показала наслідки ранкового обстрілу армії рф по Харківщині (фото)

Внаслідок ворожих обстрілів загинув цивільний 65-річний чоловік, повідомила поліція Харківської області.

Протягом доби військові рф вели вогонь по прикордонних населених пунктах Чугуївського та Куп’янського районів.

Вранці 5 березня окупанти знову атакували Куп’янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури. Сталася пожежа. На місці події працюють правоохоронці.

Також у Куп’янську зруйновано житлові будинки та господарські будівлі. Загинув 65-річний чоловік.


Минулої доби військовослужбовці рф здійснили численні обстріли з танків і артилерії по цивільних об’єктах смт Дворічна.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2023 в 11:35;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожих обстрілів загинув цивільний 65-річний чоловік, повідомила поліція Харківської області.".