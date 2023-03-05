Синєгубов: На Харківщині снаряд влучив у будинок, загинув 65-річний чоловік
Минулої доби ворог обстріляв населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Сьогодні вранці ворог вкотре обстріляв Куп’янськ. Пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури. Сталася пожежа. На місці працюють рятувальники, інформація уточнюється.
«Вчора, після 23:00, внаслідок ворожих обстрілів у Куп’янську було зруйновано щонайменше 5 житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Через влучання снаряда в житловий будинок загинув 65-річний чоловік. Крім того, внаслідок ворожих обстрілів у Куп’янську пошкоджень зазнали будівлі освітнього закладу та пологовий будинок», – розповів Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2023 в 09:19;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби ворог обстріляв населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".