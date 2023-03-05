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Синегубов: В Харьковской области снаряд попал в дом, погиб 65-летний мужчина

Происшествия 09:19   05.03.2023
Оксана Якушко
Синегубов: В Харьковской области снаряд попал в дом, погиб 65-летний мужчина

За прошедшие сутки враг обстрелял населенные пункты Чугуевского и Купянского районов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Сегодня утром враг в очередной раз обстрелял Купянск. Поврежден объект транспортной инфраструктуры. Произошел пожар. На месте работают спасатели, информация уточняется.

«Вчера, после 23:00, в результате вражеских обстрелов в Купянске было разрушено по меньшей мере 5 жилых домов, хозяйственные постройки, произошли пожары. Из-за попадания снаряда в жилой дом погиб 65-летний мужчина. Кроме того, в результате вражеских обстрелов в Купянске повреждения получили здания образовательного учреждения и роддом», — рассказал Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 марта 2023 в 09:19;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки враг обстрелял населенные пункты Чугуевского и Купянского районов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".