Синегубов: В Харьковской области снаряд попал в дом, погиб 65-летний мужчина
За прошедшие сутки враг обстрелял населенные пункты Чугуевского и Купянского районов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Сегодня утром враг в очередной раз обстрелял Купянск. Поврежден объект транспортной инфраструктуры. Произошел пожар. На месте работают спасатели, информация уточняется.
«Вчера, после 23:00, в результате вражеских обстрелов в Купянске было разрушено по меньшей мере 5 жилых домов, хозяйственные постройки, произошли пожары. Из-за попадания снаряда в жилой дом погиб 65-летний мужчина. Кроме того, в результате вражеских обстрелов в Купянске повреждения получили здания образовательного учреждения и роддом», — рассказал Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2023 в 09:19;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки враг обстрелял населенные пункты Чугуевского и Купянского районов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".