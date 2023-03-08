При включении фонарей в Харькове коммунальщики обнаружили 10% дефектов
За время, когда в Харькове 7 марта включалось уличное освещение в тестовом режиме, коммунальщики смогли выявить 10% дефектов, сообщает «Суспільне Харків».
Тестовый режим уличного освещения проводят, чтобы выявить и устранить их дефекты, рассказал директор коммунального предприятия «Горсвет» Алексей Куян.
По его словам, сейчас проходит настройка и ремонт сетей.
Из 100% сетей уличного освещения в Харькове включили около 30%. Запуск 7 марта начали раньше запланированного часа, сказал Куян.
«Более года не работала сама система управления, система контроля, поэтому нужно было включать дольше обычного», — сказал Алексей Куян.
Отключать уличное освещение начинают с 19:30 и заканчивают в 20:00.
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- • Дата публикации материала: 8 марта 2023 в 16:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За время, когда в Харькове 7 марта включалось уличное освещение в тестовом режиме, коммунальщики смогли выявить 10% дефектов, сообщает «Суспільне Харків».".