При включении фонарей в Харькове коммунальщики обнаружили 10% дефектов

За время, когда в Харькове 7 марта включалось уличное освещение в тестовом режиме, коммунальщики смогли выявить 10% дефектов, сообщает «Суспільне Харків».

Тестовый режим уличного освещения проводят, чтобы выявить и устранить их дефекты, рассказал директор коммунального предприятия «Горсвет» Алексей Куян.

По его словам, сейчас проходит настройка и ремонт сетей.

Из 100% сетей уличного освещения в Харькове включили около 30%. Запуск 7 марта начали раньше запланированного часа, сказал Куян.

«Более года не работала сама система управления, система контроля, поэтому нужно было включать дольше обычного», — сказал Алексей Куян.

Отключать уличное освещение начинают с 19:30 и заканчивают в 20:00.