Під час увімкнення ліхтарів у Харкові комунальники знайшли 10% дефектів
За час, коли у Харкові 7 березня вмикалося вуличне освітлення у тестовому режимі, комунальники змогли виявити 10% дефектів, повідомляє «Суспільне Харків».
Тестовий режим вуличного освітлення проводять, щоб виявити дефекти та усунути їх, розказав директор комунального підприємства “Міськсвітло” Олексій Куян.
За його словами, зараз проходить наладка та ремонт мереж.
Зі 100% мереж вуличного освітлення у Харкові включили близько 30%. Запуск 7 березня почали раніше запланованої години, сказав Куян.
“Понад рік не працювала сама система управління, система контролю, тому треба було включати довше, ніж зазвичай”, — сказав Олексій Куян.
Відключати вуличне освітлення починають з 19:30 і закінчують о 20:00.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2023 в 16:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За час, коли у Харкові 7 березня вмикалося вуличне освітлення у тестовому режимі, комунальники змогли виявити 10% дефектів, повідомляє «Суспільне Харків».".