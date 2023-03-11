Над разбитым россиянами зданием под Харьковом подняли литовский флаг
Фото: Вячеслав Задоренко
11 марта в городе Дергачи Харьковской области выразили почтение Литве, которая отмечает День восстановления независимости.
Над разбитым россиянами зданием Дома культуры подняли литовский национальный флаг, сообщил в Telegram глава громады Вячеслав Задоренко.
«Литва — это маленькая страна с большим сердцем, которая оказывает чрезвычайно важную поддержку Дергачевщине и всей Украине. Поэтому сегодня в знак большого уважения к литовскому народу на одном из флагштоков символа нашей несокрушимости — Дергачевского дома культуры — развевается литовский национальный флаг!», — написал Задоренко.
Как видно на фото, над домом культуры также подняты флаги Украины и Евросоюза.
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- • Дата публикации материала: 11 марта 2023 в 20:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 марта в городе Дергачи Харьковской области выразили почтение Литве, которая отмечает День восстановления независимости.".