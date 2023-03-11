Над розбитою росіянами будівлею під Харковом підняли литовський прапор

11 березня в місті Дергачі Харківської області висловили пошану Литві, яка відзначає День відновлення незалежності.

Над розбитою росіянами будівлею Будинку культури підняли литовський національний прапор, повідомив у Telegram голова громади Вячеслав Задоренко.

“Литва – це маленька країна з великим серцем, яка надає надзвичайно важливу підтримку Дергачівщині та всій Україні. Тому сьогодні на знак великої пошани до литовського народу на одному з флагштоків символу нашої незламності – Дергачівського будинку культури – майорить литовський національний прапор!”, – написав Задоренко.

Як видно на фото, над будинком культури також піднято прапори України та Євросоюзу.