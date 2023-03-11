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Над розбитою росіянами будівлею під Харковом підняли литовський прапор

Суспільство 20:55   11.03.2023
Олена Нагорна
Над розбитою росіянами будівлею під Харковом підняли литовський прапор

11 березня в місті Дергачі Харківської області висловили пошану Литві, яка відзначає День відновлення незалежності.

Над розбитою росіянами будівлею Будинку культури підняли литовський національний прапор, повідомив у Telegram голова громади Вячеслав Задоренко.

“Литва – це маленька країна з великим серцем, яка надає надзвичайно важливу підтримку Дергачівщині та всій Україні. Тому сьогодні на знак великої пошани до литовського народу на одному з флагштоків символу нашої незламності – Дергачівського будинку культури – майорить литовський національний прапор!”, – написав Задоренко.

Як видно на фото, над будинком культури також піднято прапори України та Євросоюзу.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2023 в 20:55;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 березня в місті Дергачі Харківської області висловили пошану Литві, яка відзначає День відновлення незалежності.".