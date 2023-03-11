Над розбитою росіянами будівлею під Харковом підняли литовський прапор
11 березня в місті Дергачі Харківської області висловили пошану Литві, яка відзначає День відновлення незалежності.
Над розбитою росіянами будівлею Будинку культури підняли литовський національний прапор, повідомив у Telegram голова громади Вячеслав Задоренко.
“Литва – це маленька країна з великим серцем, яка надає надзвичайно важливу підтримку Дергачівщині та всій Україні. Тому сьогодні на знак великої пошани до литовського народу на одному з флагштоків символу нашої незламності – Дергачівського будинку культури – майорить литовський національний прапор!”, – написав Задоренко.
Як видно на фото, над будинком культури також піднято прапори України та Євросоюзу.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2023 в 20:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 березня в місті Дергачі Харківської області висловили пошану Литві, яка відзначає День відновлення незалежності.".