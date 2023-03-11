С начала года враг запустил по Харькову более 40 ракет — Зеленский (видео)
Фото: Вадим Беликов
Часть вечернего видеообращения президент Владимир Зеленский посвятил поддержке украинских городов и громад, которые регулярно страдают от вражеских ударов.
Глава государства перечислил такие населенные пункты и регионы, среди которых — Харьковская область.
«Наша Харьковщина и Харьков. Только по Харькову и только с начала этого года, менее чем за два с половиной месяца, враг ударил уже более чем сорока ракетами», — сообщил Зеленский.
«Руины, обломки и воронки от снарядов в земле — это автопортрет России, который она рисует там, где без России царит нормальная жизнь», — подчеркнул президент.
Читайте также: Последствия ракетного удара почти полностью ликвидированы — Синегубов
Новости по теме:
Вы читали новость: «С начала года враг запустил по Харькову более 40 ракет — Зеленский (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 11 марта 2023 в 19:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Часть вечернего видеообращения президент Владимир Зеленский посвятил поддержке украинских городов и громад, которые регулярно страдают от вражеских ударов.".