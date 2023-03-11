С начала года враг запустил по Харькову более 40 ракет — Зеленский (видео)

Часть вечернего видеообращения президент Владимир Зеленский посвятил поддержке украинских городов и громад, которые регулярно страдают от вражеских ударов.

Глава государства перечислил такие населенные пункты и регионы, среди которых — Харьковская область.

«Наша Харьковщина и Харьков. Только по Харькову и только с начала этого года, менее чем за два с половиной месяца, враг ударил уже более чем сорока ракетами», — сообщил Зеленский.

«Руины, обломки и воронки от снарядов в земле — это автопортрет России, который она рисует там, где без России царит нормальная жизнь», — подчеркнул президент.