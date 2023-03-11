З початку року ворог запустив по Харкову понад 40 ракет – Зеленський (відео)

Частину вечірнього відеозвернення президент Володимир Зеленський присвятив підтримці українських міст та громад, які регулярно потерпають від ворожих ударів.

Глава держави назвав такі населені пункти та регіони, серед яких – Харківська область.

“Наша Харківщина і Харків. Лише по Харкову і лише від початку цього року, менш ніж за два з половиною місяці, ворог ударив уже більш ніж сорока ракетами”, – повідомив Зеленський.

“Руїни, уламки й вирви від снарядів у землі – це автопортрет Росії, який вона малює там, де без Росії панує нормальне життя”, – наголосив президент.