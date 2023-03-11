З початку року ворог запустив по Харкову понад 40 ракет – Зеленський (відео)
Фото: Вадим Беликов
Частину вечірнього відеозвернення президент Володимир Зеленський присвятив підтримці українських міст та громад, які регулярно потерпають від ворожих ударів.
Глава держави назвав такі населені пункти та регіони, серед яких – Харківська область.
“Наша Харківщина і Харків. Лише по Харкову і лише від початку цього року, менш ніж за два з половиною місяці, ворог ударив уже більш ніж сорока ракетами”, – повідомив Зеленський.
“Руїни, уламки й вирви від снарядів у землі – це автопортрет Росії, який вона малює там, де без Росії панує нормальне життя”, – наголосив президент.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2023 в 19:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Частину вечірнього відеозвернення президент Володимир Зеленський присвятив підтримці українських міст та громад, які регулярно потерпають від ворожих ударів.".