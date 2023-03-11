Live
  • Субота 11.03.2023
    • Харків
  •   +10°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.62
    • 🟢

З початку року ворог запустив по Харкову понад 40 ракет – Зеленський (відео)

Події 19:43   11.03.2023
Олена Нагорна
З початку року ворог запустив по Харкову понад 40 ракет – Зеленський (відео) Фото: Вадим Беликов

Частину вечірнього відеозвернення президент Володимир Зеленський присвятив підтримці українських міст та громад, які регулярно потерпають від ворожих ударів.

Глава держави назвав такі населені пункти та регіони, серед яких – Харківська область.

“Наша Харківщина і Харків. Лише по Харкову і лише від початку цього року, менш ніж за два з половиною місяці, ворог ударив уже більш ніж сорока ракетами”, – повідомив Зеленський.

“Руїни, уламки й вирви від снарядів у землі – це автопортрет Росії, який вона малює там, де без Росії панує нормальне життя”, – наголосив президент.

Читайте також: Наслідки ракетного удару майже повністю ліквідовано – Синєгубов

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

19:12
Харківський Kraken знищив дві вежі в Росії, які блокували оборону ЗСУ (відео)
18:29
Армія РФ атакувала в районі Гряниківки на Харківщині та зазнала втрат – ГШ
17:57
Переселення “муніципалки” заради комунального ТБ: що гарантує Терехов (відео)
16:13
У Харкові бійці ДСНС врятували з палаючої дев’ятиповерхівки десятьох людей
15:35
У Харкові судитимуть депутатку від ОП-ЗЖ, яка підтримала здачу Куп’янська

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «З початку року ворог запустив по Харкову понад 40 ракет – Зеленський (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2023 в 19:43;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Частину вечірнього відеозвернення президент Володимир Зеленський присвятив підтримці українських міст та громад, які регулярно потерпають від ворожих ударів.".