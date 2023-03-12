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Напряжение в электросети Харькова скоро стабилизируется — облэнерго

Общество 12:35   12.03.2023
Оксана Горун
Напряжение в электросети Харькова скоро стабилизируется — облэнерго

Снижение напряжения, которое отметили многие жители Харькова, связано с восстановительными работами на энергетических объектах.

«В ближайшее время напряжение в сети стабилизируется. Эта ситуация связана с проведением восстановительных мероприятий на объектах Укрэнерго», — сообщил пресс-секретарь «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко.

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    • О перепадах и снижении напряжения в сети сообщали харьковчане в соцсетях. Также в городе через несколько часов после запуска остановилось метро. Остановка движения поездов, по информации метрополитена, также связана с недостаточным напряжением в сети.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 марта 2023 в 12:35;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Снижение напряжения, которое отметили многие жители Харькова, связано с восстановительными работами на энергетических объектах".