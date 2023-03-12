Напряжение в электросети Харькова скоро стабилизируется — облэнерго

Снижение напряжения, которое отметили многие жители Харькова, связано с восстановительными работами на энергетических объектах.

«В ближайшее время напряжение в сети стабилизируется. Эта ситуация связана с проведением восстановительных мероприятий на объектах Укрэнерго», — сообщил пресс-секретарь «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко.

О перепадах и снижении напряжения в сети сообщали харьковчане в соцсетях. Также в городе через несколько часов после запуска остановилось метро. Остановка движения поездов, по информации метрополитена, также связана с недостаточным напряжением в сети.