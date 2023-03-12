Напруга в електромережі Харкова скоро стабілізується – обленерго

Зниження напруги, яке відзначили багато мешканців Харкова, пов’язане із відновлювальними роботами на енергетичних об’єктах.

“Найближчим часом напруга в мережі стабілізується. Ця ситуація пов’язана з проведенням відновлювальних заходів на об’єктах Укренерго”, – повідомив речник “Харківобленерго” Володимир Скічко.

Про перепади та зниження напруги в мережі повідомляли харків’яни в соцмережах. Також у місті через кілька годин після запуску зупинилося метро. Зупинка руху поїздів, за інформацією метрополітену, також пов’язана з недостатньою напругою у мережі.