Напруга в електромережі Харкова скоро стабілізується – обленерго
Зниження напруги, яке відзначили багато мешканців Харкова, пов’язане із відновлювальними роботами на енергетичних об’єктах.
“Найближчим часом напруга в мережі стабілізується. Ця ситуація пов’язана з проведенням відновлювальних заходів на об’єктах Укренерго”, – повідомив речник “Харківобленерго” Володимир Скічко.
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Про перепади та зниження напруги в мережі повідомляли харків’яни в соцмережах. Також у місті через кілька годин після запуску зупинилося метро. Зупинка руху поїздів, за інформацією метрополітену, також пов’язана з недостатньою напругою у мережі.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2023 в 12:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зниження напруги, яке відзначили багато мешканців Харкова, пов’язане із відновлювальними роботами на енергетичних об’єктах".