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Напруга в електромережі Харкова скоро стабілізується – обленерго

Суспільство 12:35   12.03.2023
Оксана Горун
Напруга в електромережі Харкова скоро стабілізується – обленерго

Зниження напруги, яке відзначили багато мешканців Харкова, пов’язане із відновлювальними роботами на енергетичних об’єктах.

“Найближчим часом напруга в мережі стабілізується. Ця ситуація пов’язана з проведенням відновлювальних заходів на об’єктах Укренерго”, – повідомив речник “Харківобленерго” Володимир Скічко.

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    • Про перепади та зниження напруги в мережі повідомляли харків’яни в соцмережах. Також у місті через кілька годин після запуску зупинилося метро. Зупинка руху поїздів, за інформацією метрополітену, також пов’язана з недостатньою напругою у мережі.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2023 в 12:35;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зниження напруги, яке відзначили багато мешканців Харкова, пов’язане із відновлювальними роботами на енергетичних об’єктах".