В Харькове ночью закрасили барельеф с советским маршалом (видео)
«Деколонизация. Украина» опубликовала короткий ролик, в котором неизвестные распыляют баллончик с краской «в лицо» Блюхера на ул. Сумской в Харькове.
«В Харькове неизвестные патриоты закрасили барельеф коммунисту Блюхеру», — прокомментировали активисты деколонизации.
В видео присутствует нецензурная лексика.
Ранее на доме по ул. Сумской, 71, кроме барельефа, была еще и памятная табличка. Она информировала о тот, что маршал Советского Союза Василий Блюхер жил в этом доме в 1928-1929 годах. Табличку снесли в апреле 2022-го. А барельеф остался на месте. Еще летом минувшего года активисты проекта «Деколонизация. Украина» обратились в мэрию Харькова с требованием демонтировать барельеф.
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Василий Блюхер был первым помощником командующего Украинским военным округом в Харькове в 1928 — 1929 годах. Он активно участвовал в массовых репрессиях в Красной армии. Но сам не смог их избегнуть. Блюхера репрессировали и расстреляли в 1939 года, посмертно лишив звания маршала. До декоммунизации в Харькове была улица Блюхера. Ее переименовали в 2015 году, дав название Валентиновская.
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2023 в 20:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Деколонизация. Украина» опубликовала короткий ролик, в котором неизвестные распыляют баллончик с краской «в лицо» Блюхера на ул. Сумской в Харькове".