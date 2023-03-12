В Харькове ночью закрасили барельеф с советским маршалом (видео)

«Деколонизация. Украина» опубликовала короткий ролик, в котором неизвестные распыляют баллончик с краской «в лицо» Блюхера на ул. Сумской в Харькове.

«В Харькове неизвестные патриоты закрасили барельеф коммунисту Блюхеру», — прокомментировали активисты деколонизации.

В видео присутствует нецензурная лексика.

Ранее на доме по ул. Сумской, 71, кроме барельефа, была еще и памятная табличка. Она информировала о тот, что маршал Советского Союза Василий Блюхер жил в этом доме в 1928-1929 годах. Табличку снесли в апреле 2022-го. А барельеф остался на месте. Еще летом минувшего года активисты проекта «Деколонизация. Украина» обратились в мэрию Харькова с требованием демонтировать барельеф.

Василий Блюхер был первым помощником командующего Украинским военным округом в Харькове в 1928 — 1929 годах. Он активно участвовал в массовых репрессиях в Красной армии. Но сам не смог их избегнуть. Блюхера репрессировали и расстреляли в 1939 года, посмертно лишив звания маршала. До декоммунизации в Харькове была улица Блюхера. Ее переименовали в 2015 году, дав название Валентиновская.