У Харкові вночі зафарбували барельєф із радянським маршалом (відео)

“Деколонізація. Україна” опублікувала короткий ролик, в якому невідомі розпорошують балончик із фарбою “в обличчя” Блюхера на вул. Сумський у Харкові.

“У Харкові невідомі патріоти пофарбували барельєф комуністу Блюхеру”, – прокоментували активісти деколонізації.

У відео є нецензурна лексика.

Раніше на будинку на вул. Сумській, 71, окрім барельєфа, була ще пам’ятна табличка. Вона інформувала про те, що маршал Радянського Союзу Василь Блюхер жив у цьому будинку у 1928-1929 роках. Табличку знесли у квітні 2022-го. А барельєф лишився на місці. Ще влітку минулого року активісти проєкту “Деколонізація. Україна” звернулися до мерії Харкова з вимогою демонтувати барельєф.

Василь Блюхер був першим помічником командувача Українського військового округу в Харкові у 1928 – 1929 роках. Він брав активну участь у масових репресіях у Червоній армії. Але сам не зміг їх уникнути. Блюхера репресували та розстріляли у 1939 році, посмертно позбавивши звання маршала. До декомунізації в Харкові була вулиця Блюхера. Її перейменували у 2015 році, давши назву Валентинівська.