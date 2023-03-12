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У Харкові вночі зафарбували барельєф із радянським маршалом (відео)

Події 20:59   12.03.2023
Оксана Горун
У Харкові вночі зафарбували барельєф із радянським маршалом (відео) Фото: Деколонізація. Україна

“Деколонізація. Україна” опублікувала короткий ролик, в якому невідомі розпорошують балончик із фарбою “в обличчя” Блюхера на вул. Сумський у Харкові.

“У Харкові невідомі патріоти пофарбували барельєф комуністу Блюхеру”, – прокоментували активісти деколонізації.

У відео є нецензурна лексика.

Раніше на будинку на вул. Сумській, 71, окрім барельєфа, була ще пам’ятна табличка. Вона інформувала про те, що маршал Радянського Союзу Василь Блюхер жив у цьому будинку у 1928-1929 роках. Табличку знесли у квітні 2022-го. А барельєф лишився на місці. Ще влітку минулого року активісти проєкту “Деколонізація. Україна” звернулися до мерії Харкова з вимогою демонтувати барельєф.

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    • Василь Блюхер був першим помічником командувача Українського військового округу в Харкові у 1928 – 1929 роках. Він брав активну участь у масових репресіях у Червоній армії. Але сам не зміг їх уникнути. Блюхера репресували та розстріляли у 1939 році, посмертно позбавивши звання маршала. До декомунізації в Харкові була вулиця Блюхера. Її перейменували у 2015 році, давши назву Валентинівська.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Політика, Суспільство, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2023 в 20:59;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Деколонізація. Україна” опублікувала короткий ролик, в якому невідомі розпорошують балончик із фарбою “в обличчя” Блюхера на вул. Сумський у Харкові".