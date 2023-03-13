С признаками наркотического опьянения: по Харькову ездил нарушитель
нарушение ПДД
Днем 13 марта на улице Ахиезеров патрульные остановили автомобиль ВАЗ за нарушение ПДД, во время общения полицейские обнаружили у водителя признаки наркотического опьянения.
Как сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, от осмотра на состояния опьянения водитель отказался в присутствии двух свидетелей.
Во время проверки документов инспекторы установили, что водитель в течение года уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и судом был лишен прав.
На водителя патрульные составили админпротоколы за отказ от осмотра на состояния наркотического опьянения и повторное в течение года управление транспортным средством лицом, лишенным права управления.
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2023 в 16:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 13 марта на улице Ахиезеров патрульные остановили автомобиль ВАЗ за нарушение ПДД, во время общения полицейские обнаружили у водителя признаки наркотического опьянения.".