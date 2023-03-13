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З ознаками наркотичного сп’яніння: Харковом їздив порушник

Суспільство 16:49   13.03.2023
Вікторія Яковенко
З ознаками наркотичного сп’яніння: Харковом їздив порушник

Вдень 13 березня на вулиці Ахієзерів патрульні зупинили авто ВАЗ за порушення ПДР, під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки наркотичного сп’яніння.

Як повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області, від огляду на стан сп‘яніння керманич відмовився у присутності двох свідків.

А під час перевірки документів інспектори встановили, що водій протягом року вже притягався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп’яніння та судом був позбавлений прав.

На водія патрульні склали адмінпротокол за відмову від огляду на стан наркотичного сп’яніння та повторне протягом року керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2023 в 16:49;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 13 березня на вулиці Ахієзерів патрульні зупинили авто ВАЗ за порушення ПДР, під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки наркотичного сп’яніння".