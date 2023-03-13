З ознаками наркотичного сп’яніння: Харковом їздив порушник

Вдень 13 березня на вулиці Ахієзерів патрульні зупинили авто ВАЗ за порушення ПДР, під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки наркотичного сп’яніння.

Як повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області, від огляду на стан сп‘яніння керманич відмовився у присутності двох свідків.

А під час перевірки документів інспектори встановили, що водій протягом року вже притягався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп’яніння та судом був позбавлений прав.

На водія патрульні склали адмінпротокол за відмову від огляду на стан наркотичного сп’яніння та повторне протягом року керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування.