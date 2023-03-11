Сімох п’яних водіїв спіймали за добу на дорогах Харківщини – Тимошко

Минулої доби в Харківській області працівники поліції виявили сімох водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння.

Про це повідомляє у Facebook начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.

Також він розповів, що за добу правоохоронці відпрацювали 821 повідомлення від громадян, спільно з військовими перевірили на блокпостах 1860 транспортних засобів, а також доправили до підрозділів для перевірки сімох ймовірних пропагандистів та диверсантів.