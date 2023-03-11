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Сімох п’яних водіїв спіймали за добу на дорогах Харківщини – Тимошко

Суспільство 11:10   11.03.2023
Олена Нагорна
Сімох п’яних водіїв спіймали за добу на дорогах Харківщини – Тимошко

Минулої доби в Харківській області працівники поліції виявили сімох водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння.

Про це повідомляє у Facebook начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.

Також він розповів, що за добу правоохоронці відпрацювали 821 повідомлення від громадян, спільно з військовими перевірили на блокпостах 1860 транспортних засобів, а також доправили до підрозділів для перевірки сімох ймовірних пропагандистів та диверсантів.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2023 в 11:10;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби в Харківській області працівники поліції виявили сімох водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння.".