Сімох п’яних водіїв спіймали за добу на дорогах Харківщини – Тимошко
Минулої доби в Харківській області працівники поліції виявили сімох водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння.
Про це повідомляє у Facebook начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.
Також він розповів, що за добу правоохоронці відпрацювали 821 повідомлення від громадян, спільно з військовими перевірили на блокпостах 1860 транспортних засобів, а також доправили до підрозділів для перевірки сімох ймовірних пропагандистів та диверсантів.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2023 в 11:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби в Харківській області працівники поліції виявили сімох водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння.".