Семерых пьяных водителей поймали за сутки на дорогах Харьковщины — Тимошко

За прошедшие сутки в Харьковской области работники полиции выявили семерых водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения.

Об этом сообщает в Facebook начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Также он рассказал, что за сутки правоохранители отработали 821 сообщение от граждан, совместно с военными проверили на блокпостах 1860 транспортных средств, а также доставили в подразделения для проверки семерых вероятных пропагандистов и диверсантов.