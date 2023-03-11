Семерых пьяных водителей поймали за сутки на дорогах Харьковщины — Тимошко
Фото: УПП в Харьковской области
За прошедшие сутки в Харьковской области работники полиции выявили семерых водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения.
Об этом сообщает в Facebook начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
Также он рассказал, что за сутки правоохранители отработали 821 сообщение от граждан, совместно с военными проверили на блокпостах 1860 транспортных средств, а также доставили в подразделения для проверки семерых вероятных пропагандистов и диверсантов.
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- • Дата публикации материала: 11 марта 2023 в 11:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки в Харьковской области работники полиции выявили семерых водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения.".