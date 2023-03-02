Харьковчанин собрал 36 штрафов за превышение скорости. Его вынудили заплатить

Харьковчанин — злостный нарушитель скоростного режима — систематически получал штрафы от правоохранителей, но не платил, поэтому деньги с него взыскали государственные исполнители.

За неоднократное превышение скорости харьковчанину выписали 36 штрафов на общую сумму в 25 тысяч гривен, сообщается на сайте Восточного межрегионального управления Министерства юстиции.

В ведомстве подчеркивают, что водитель игнорировал все предписания и не перечислял средства. Чтобы повлиять на нарушителя, государственные исполнители арестовали его банковские счета и объявили в розыск машину.

После этого харьковчанин оплатил все штрафы.

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