Харьковчанин собрал 36 штрафов за превышение скорости. Его вынудили заплатить
Фото: Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции
Харьковчанин — злостный нарушитель скоростного режима — систематически получал штрафы от правоохранителей, но не платил, поэтому деньги с него взыскали государственные исполнители.
За неоднократное превышение скорости харьковчанину выписали 36 штрафов на общую сумму в 25 тысяч гривен, сообщается на сайте Восточного межрегионального управления Министерства юстиции.
В ведомстве подчеркивают, что водитель игнорировал все предписания и не перечислял средства. Чтобы повлиять на нарушителя, государственные исполнители арестовали его банковские счета и объявили в розыск машину.
После этого харьковчанин оплатил все штрафы.
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- • Дата публикации материала: 2 марта 2023 в 16:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанин — злостный нарушитель скоростного режима — систематически получал штрафы от правоохранителей, но не платил, поэтому деньги с него взыскали государственные исполнители.".