Бесправный водитель под наркотиками устроил ДТП на проспекте Науки и скрылся

Днем 24 февраля на проспекте Науки в Харькове водитель авто «ЗАЗ» врезался в Volkswagen и покинул место ДТП. Патрульные разыскали мужчину. Оказалось, что он сел за руль без прав и вероятно употреблял наркотики.

Когда копы разыскали и остановили машину, рассказывают в пресс-службе Управления патрульной полиции в Харьковской области, у водителя наблюдались явные признаки наркотического опьянения.

«От прохождения освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался в присутствии двух свидетелей. Также во время проверки документов инспекторы установили, что гражданин судом лишен права управления транспортными средствами», — отметили в пресс-службе.

На мужчину составили сразу четыре административных протокола — за нарушение ПДД, управление авто без прав, оставление места ДТП и вождение в состоянии опьянения второй раз за год.



Фото: УПП в Харьковской области