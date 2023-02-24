Бесправный водитель под наркотиками устроил ДТП на проспекте Науки и скрылся
Днем 24 февраля на проспекте Науки в Харькове водитель авто «ЗАЗ» врезался в Volkswagen и покинул место ДТП. Патрульные разыскали мужчину. Оказалось, что он сел за руль без прав и вероятно употреблял наркотики.
Когда копы разыскали и остановили машину, рассказывают в пресс-службе Управления патрульной полиции в Харьковской области, у водителя наблюдались явные признаки наркотического опьянения.
«От прохождения освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался в присутствии двух свидетелей. Также во время проверки документов инспекторы установили, что гражданин судом лишен права управления транспортными средствами», — отметили в пресс-службе.
На мужчину составили сразу четыре административных протокола — за нарушение ПДД, управление авто без прав, оставление места ДТП и вождение в состоянии опьянения второй раз за год.
Фото: УПП в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2023 в 22:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 24 февраля на проспекте Науки в Харькове водитель авто «ЗАЗ» врезался в Volkswagen и покинул место ДТП. Патрульные разыскали мужчину. Оказалось, что он сел за руль без прав и вероятно употреблял наркотики.".