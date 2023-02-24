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Бесправный водитель под наркотиками устроил ДТП на проспекте Науки и скрылся

Происшествия 22:19   24.02.2023
Елена Нагорная
Бесправный водитель под наркотиками устроил ДТП на проспекте Науки и скрылся

Днем 24 февраля на проспекте Науки в Харькове водитель авто «ЗАЗ» врезался в Volkswagen и покинул место ДТП. Патрульные разыскали мужчину. Оказалось, что он сел за руль без прав и вероятно употреблял наркотики.

Когда копы разыскали и остановили машину, рассказывают в пресс-службе Управления патрульной полиции в Харьковской области, у водителя наблюдались явные признаки наркотического опьянения.

«От прохождения освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался в присутствии двух свидетелей. Также во время проверки документов инспекторы установили, что гражданин судом лишен права управления транспортными средствами», — отметили в пресс-службе.

На мужчину составили сразу четыре административных протокола — за нарушение ПДД, управление авто без прав, оставление места ДТП и вождение в состоянии опьянения второй раз за год.


Фото: УПП в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 февраля 2023 в 22:19;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 24 февраля на проспекте Науки в Харькове водитель авто «ЗАЗ» врезался в Volkswagen и покинул место ДТП. Патрульные разыскали мужчину. Оказалось, что он сел за руль без прав и вероятно употреблял наркотики.".