Безправний водій під наркотиками влаштував ДТП на проспекті Науки та втік

Вдень 24 лютого на проспекті Науки у Харкові водій авто “ЗАЗ” врізався у Volkswagen та залишив місце ДТП. Патрульні розшукали чоловіка. Виявилося, що він сів за кермо без прав і, ймовірно, вживав наркотики.

Коли копи розшукали та зупинили машину, розповідають у пресслужбі Управління патрульної поліції в Харківській області, у водія спостерігалися явні ознаки наркотичного сп’яніння.

“Від проходження огляду на стан сп’яніння чоловік відмовився у присутності двох свідків. Також під час перевірки документів інспектори встановили, що громадянин судом позбавлений права керування транспортними засобами”, – зазначили у пресслужбі.

На чоловіка склали відразу чотири адміністративні протоколи – за порушення правил дорожнього руху, керування авто без прав, залишення місця ДТП та водіння у стані сп’яніння вдруге за рік.



Фото: УПП у Харківській області