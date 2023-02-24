Безправний водій під наркотиками влаштував ДТП на проспекті Науки та втік
Вдень 24 лютого на проспекті Науки у Харкові водій авто “ЗАЗ” врізався у Volkswagen та залишив місце ДТП. Патрульні розшукали чоловіка. Виявилося, що він сів за кермо без прав і, ймовірно, вживав наркотики.
Коли копи розшукали та зупинили машину, розповідають у пресслужбі Управління патрульної поліції в Харківській області, у водія спостерігалися явні ознаки наркотичного сп’яніння.
“Від проходження огляду на стан сп’яніння чоловік відмовився у присутності двох свідків. Також під час перевірки документів інспектори встановили, що громадянин судом позбавлений права керування транспортними засобами”, – зазначили у пресслужбі.
На чоловіка склали відразу чотири адміністративні протоколи – за порушення правил дорожнього руху, керування авто без прав, залишення місця ДТП та водіння у стані сп’яніння вдруге за рік.
Фото: УПП у Харківській області
Читайте також: Чоловік доводив на блокпосту, що Харків обстрілюють ЗСУ. Що з ним тепер
Новини за темою:
Ви читали новину: «Безправний водій під наркотиками влаштував ДТП на проспекті Науки та втік»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2023 в 22:19;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 24 лютого на проспекті Науки у Харкові водій авто “ЗАЗ” врізався у Volkswagen та залишив місце ДТП. Патрульні розшукали чоловіка. Виявилося, що він сів за кермо без прав і, ймовірно, вживав наркотики.".