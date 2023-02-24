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Безправний водій під наркотиками влаштував ДТП на проспекті Науки та втік

Події 22:19   24.02.2023
Елена Нагорная
Безправний водій під наркотиками влаштував ДТП на проспекті Науки та втік

Вдень 24 лютого на проспекті Науки у Харкові водій авто “ЗАЗ” врізався у Volkswagen та залишив місце ДТП. Патрульні розшукали чоловіка. Виявилося, що він сів за кермо без прав і, ймовірно, вживав наркотики.

Коли копи розшукали та зупинили машину, розповідають у пресслужбі Управління патрульної поліції в Харківській області, у водія спостерігалися явні ознаки наркотичного сп’яніння.

“Від проходження огляду на стан сп’яніння чоловік відмовився у присутності двох свідків. Також під час перевірки документів інспектори встановили, що громадянин судом позбавлений права керування транспортними засобами”, – зазначили у пресслужбі.

На чоловіка склали відразу чотири адміністративні протоколи – за порушення правил дорожнього руху, керування авто без прав, залишення місця ДТП та водіння у стані сп’яніння вдруге за рік.


Фото: УПП у Харківській області

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2023 в 22:19;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 24 лютого на проспекті Науки у Харкові водій авто “ЗАЗ” врізався у Volkswagen та залишив місце ДТП. Патрульні розшукали чоловіка. Виявилося, що він сів за кермо без прав і, ймовірно, вживав наркотики.".