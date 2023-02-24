Чоловік доводив на блокпосту, що Харків обстрілюють ЗСУ. Що з ним тепер

До суду направлений обвинувальний акт щодо 28-річного чоловіка, який у листопаді минулого року під час перевірки документів на одному з блокпостів у Харкові вирішив повторити військовим наративи російської пропаганди.

Під час перевірки документів водій поводився зухвало, розповідають у Харківській облпрокуратурі.

“Він публічно заперечував збройну агресію РФ проти України та називав її “спеціальною військовою операцією”. Шанувальник “русского мира” стверджував, що за обстріли житлових кварталів та вбивства мирних мешканців Харкова відповідальні ЗСУ, начебто вони роблять це, щоб “створити відповідну картинку для Заходу та отримати додаткові гроші”, – зазначили у відомстві.

Тепер чоловік постане перед Фемідою за статтею про колабораціонізм (ч. 1 ст. 111-1 КК України). Справу розглядатиме Московський райсуд Харкова.