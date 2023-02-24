На Харківщині старосту, що позувала з Ганчевим, звільнять від відповідальності

Староста Козачої Лопані на Харківщині Людмила Вакуленко, яка у перший місяць російського вторгнення фігурувала на відео зустрічі гауляйтера Ганчева з жителями селища, не понесе відповідальності за статтею “держзрада”.

Про це на брифінгу 24 лютого повідомив прокурор Харківської області Олександр Фільчаков. За його словами, староста Козачої Лопані повідомила про наміри загарбників у СБУ.

“Що стосується голови селища Козача Лопань. За результатами досудового розслідування зараз прокурором планується направити до суду клопотання в порядку ч. 3 ст. 111 ККУ для звільнення даної особи від кримінальної відповідальності”, – сказав Фільчаков, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.

У березні 2022 року Людмилу Вакуленко мешканці Харківщини могли побачити у відеосюжеті російських пропагандистів. Відео було присвячене “призначенню” окупантами гауляйтера Харківської області Віталія Ганчева та його зустрічі з жителями Козачої Лопані. Поруч із Ганчевим на відео була присутня і староста Козачелопанського округу в складі Дергачівської громади Людмила Вакуленко.

Пізніше слідчі СБУ заочно повідомили їй про підозру в держзраді. Тоді пресслужба Харківської обласної прокуратури повідомляла, що староста “проводить роботу з налагодження постачання так званої “гуманітарної допомоги” з РФ і висвітлює це в російських ЗМІ. Крім того, жінка вербує з числа місцевого населення осіб, які можуть працювати на користь агресора”.

Однак під час деокупації Харківської області Вакуленко вже була присутня на перших кадрах із Козачої Лопані – з піднятим біля будівлі місцевого старостату прапором України. Пізніше про те, що староста Козачої Лопані працювала не на окупантів, а проти них, заявляв голова громади Вячеслав Задоренко.