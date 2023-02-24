Live
  • П’ятниця 24.02.2023
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.82
    • 🟢

На Харківщині старосту, що позувала з Ганчевим, звільнять від відповідальності

Суспільство 13:22   24.02.2023
Оксана Горун
На Харківщині старосту, що позувала з Ганчевим, звільнять від відповідальності

Староста Козачої Лопані на Харківщині Людмила Вакуленко, яка у перший місяць російського вторгнення фігурувала на відео зустрічі гауляйтера Ганчева з жителями селища, не понесе відповідальності за статтею “держзрада”.

Про це на брифінгу 24 лютого повідомив прокурор Харківської області Олександр Фільчаков. За його словами, староста Козачої Лопані повідомила про наміри загарбників у СБУ.

“Що стосується голови селища Козача Лопань. За результатами досудового розслідування зараз прокурором планується направити до суду клопотання в порядку ч. 3 ст. 111 ККУ для звільнення даної особи від кримінальної відповідальності”, – сказав Фільчаков, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.

У березні 2022 року Людмилу Вакуленко мешканці Харківщини могли побачити у відеосюжеті російських пропагандистів. Відео було присвячене “призначенню” окупантами гауляйтера Харківської області Віталія Ганчева та його зустрічі з жителями Козачої Лопані. Поруч із Ганчевим на відео була присутня і староста Козачелопанського округу в складі Дергачівської громади Людмила Вакуленко.

Вакуленко та Ганчев у Козачій Лопані

Пізніше слідчі СБУ заочно повідомили їй про підозру в держзраді. Тоді пресслужба Харківської обласної прокуратури повідомляла, що староста “проводить роботу з налагодження постачання так званої “гуманітарної допомоги” з РФ і висвітлює це в російських ЗМІ. Крім того, жінка вербує з числа місцевого населення осіб, які можуть працювати на користь агресора”.

  • Читайте також: Двом жителям Харкова загрожує довічне за роботу на ворога – прокуратура

    • Однак під час деокупації Харківської області Вакуленко вже була присутня на перших кадрах із Козачої Лопані – з піднятим біля будівлі місцевого старостату прапором України. Пізніше про те, що староста Козачої Лопані працювала не на окупантів, а проти них, заявляв голова громади Вячеслав Задоренко.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    11:08
    Двом жителям Харкова загрожує довічне за роботу на ворога – прокуратура
    11:59
    “Начальника поліції” Вовчанська звинуватили в держзраді: він у розшуку
    11:10
    Співробітниці податкової з Куп’янська загрожує довічне за держзраду
    10:11
    На Харківщині двох лісничих підозрюють у держзраді
    01:40
    Жертви, руйнування та злочини: підсумки року війни від прокуратури Харківщини

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині старосту, що позувала з Ганчевим, звільнять від відповідальності»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2023 в 13:22;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Староста Козачої Лопані на Харківщині Людмила Вакуленко, яка у перший місяць російського вторгнення фігурувала на відео зустрічі гауляйтера Ганчева з жителями селища, не понесе відповідальності за статтею “держзрада”".