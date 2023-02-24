На Харьковщине старосту, позировавшую с Ганчевым, освободят от ответственности

Староста Казачьей Лопани на Харьковщине Людмила Вакуленко, которая в первый месяц российского вторжения запечатлелась на видео встречи гауляйтера Ганчева с жителями поселка, не понесет ответственность по статье «госизмена».

Об этом на брифинге 24 февраля сообщил прокурор Харьковской области Александр Фильчаков. По его словам, староста Казачьей Лопани сообщила о намерениях захватчиков в СБУ.

«Что касается головы поселка Казачья Лопань. По результатам досудебного расследования сейчас прокурором планируется направить в суд ходатайство в порядке ч. 3 ст. 111 УКУ для освобождения данного лица от уголовной ответственности», — сказал Фильчаков, передает корреспондент МГ «Объектив».

В марте 2022 года Людмилу Вакуленко жители Харьковщины могли увидеть в видеосюжете российских пропагандистов. Видео было посвящено «назначению» оккупантами гауляйтера Харьковской области Виталия Ганчева, и его встрече с жителями Казачьей Лопани. Рядом с Ганчевым на видео присутствовала и староста Казачьелопанского округа в составе Дергачевской громады Людмила Вакуленко.

Позже следователи СБУ заочно сообщили ей о подозрении в госизмене. Тогда пресс-служба Харьковской областной прокуратуры сообщала, что староста «проводит работу по налаживанию поставок так называемой «гуманитарной помощи» из РФ и освещает это в российских СМИ. Кроме того, женщина вербует из числа местного населения лиц, которые могут работать в интересах агрессора».

Однако во время деоккупации Харьковской области Вакуленко уже присутствовала на первых кадрах из Казачьей Лопани — с поднятым у здания местного старостата флагом Украины. Позже о том, что староста Казачьей Лопани работала не на оккупантов, а против них, заявлял глава громады Вячеслав Задоренко.