Мужчина доказывал на блокпосту, что Харьков обстреливают ВСУ. Что с ним теперь
В суд направлен обвинительный акт в отношении 28-летнего мужчины, который в ноябре прошлого года во время проверки документов на одном из блокпостов в Харькове решил повторить военным нарративы российской пропаганды.
Во время проверки документов водитель вел себя вызывающе, рассказывают в Харьковской облпрокуратуре.
«Он публично отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины и называл ее «специальной военной операцией». Поклонник «русского мира» утверждал, что за обстрелы жилых кварталов и убийства мирных жителей Харькова ответственны ВСУ, якобы они делают это, чтобы «создать соответствующую картинку для Запада и получить дополнительные деньги», — отметили в ведомстве.
Теперь мужчина предстанет перед Фемидой по статье о коллаборационизме (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины). Дело будет рассматривать Московский райсуд Харькова.
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2023 в 17:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В суд направлен обвинительный акт в отношении 28-летнего мужчины, который в ноябре прошлого года во время проверки документов на одном из блокпостов в Харькове решил повторить военным нарративы российской пропаганды.".