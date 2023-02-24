Мужчина доказывал на блокпосту, что Харьков обстреливают ВСУ. Что с ним теперь

В суд направлен обвинительный акт в отношении 28-летнего мужчины, который в ноябре прошлого года во время проверки документов на одном из блокпостов в Харькове решил повторить военным нарративы российской пропаганды.

Во время проверки документов водитель вел себя вызывающе, рассказывают в Харьковской облпрокуратуре.

«Он публично отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины и называл ее «специальной военной операцией». Поклонник «русского мира» утверждал, что за обстрелы жилых кварталов и убийства мирных жителей Харькова ответственны ВСУ, якобы они делают это, чтобы «создать соответствующую картинку для Запада и получить дополнительные деньги», — отметили в ведомстве.

Теперь мужчина предстанет перед Фемидой по статье о коллаборационизме (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины). Дело будет рассматривать Московский райсуд Харькова.