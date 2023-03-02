Харків’янин зібрав 36 штрафів за перевищення швидкості. Його змусили заплатити
Харків’янин – злісний порушник швидкісного режиму – систематично отримував штрафи від правоохоронців, але не платив, тож гроші з нього стягнули державні виконавці.
За неодноразове перевищення швидкості харків’янину виписали 36 штрафів на загальну суму 25 тисяч гривень, повідомляється на сайті Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.
У відомстві наголошують, що водій ігнорував усі приписи та не перераховував кошти. Щоб вплинути на порушника, державні виконавці заарештували його банківські рахунки та оголосили у розшук машину.
Після цього харків’янин сплатив усі штрафи.
Читайте також: Безправний водій під наркотиками влаштував ДТП на проспекті Науки та втік
Новини за темою:
Ви читали новину: «Харків’янин зібрав 36 штрафів за перевищення швидкості. Його змусили заплатити»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2023 в 16:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янин – злісний порушник швидкісного режиму – систематично отримував штрафи від правоохоронців, але не платив, тож гроші з нього стягнули державні виконавці.".