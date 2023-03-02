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Харків’янин зібрав 36 штрафів за перевищення швидкості. Його змусили заплатити

Суспільство 16:08   02.03.2023
Олена Нагорна
Харків’янин зібрав 36 штрафів за перевищення швидкості. Його змусили заплатити

Харків’янин – злісний порушник швидкісного режиму – систематично отримував штрафи від правоохоронців, але не платив, тож гроші з нього стягнули державні виконавці.

За неодноразове перевищення швидкості харків’янину виписали 36 штрафів на загальну суму 25 тисяч гривень, повідомляється на сайті Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

У відомстві наголошують, що водій ігнорував усі приписи та не перераховував кошти. Щоб вплинути на порушника, державні виконавці заарештували його банківські рахунки та оголосили у розшук машину.

Після цього харків’янин сплатив усі штрафи.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2023 в 16:08;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янин – злісний порушник швидкісного режиму – систематично отримував штрафи від правоохоронців, але не платив, тож гроші з нього стягнули державні виконавці.".