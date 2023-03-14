27-летняя харьковчанка ударила спящего приятеля ножом в спину: мужчина умер

Убийство произошло в Харькове 13 марта под утро. Перед трагедией парочка поругалась, мужчина лег спать, а женщина затаила обиду.

«Трагическое событие произошло 13 марта около шести часов утра в одной из квартир по проспекту Жуковского в Харькове. Накануне между женщиной и ее знакомым возник конфликт, но после ссоры мужчина лег спать, а вот женщина затаила обиду. По данным следствия, подозреваемая кухонным ножом нанесла удар в спину слева спавшему потерпевшему», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

В итоге раненый мужчина через несколько часов умер в больнице. Женщину задержали и собираются отправить в СИЗО. Ей сообщили о подозрении по факту умышленного убийства.

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«Досудебное расследование проводят следователи СО ХРУП №1 ГУНП в Харьковской области. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет», — отметили в прокуратуре.