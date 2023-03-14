27-річна харків’янка вдарила сплячого приятеля ножем у спину: чоловік помер
Вбивство сталося в Харкові 13 березня під ранок. Перед трагедією парочка посварилася, чоловік ліг спати, а жінка зачаїла образу.
“Трагічна подія сталась 13 березня близько 6 години ранку в одній з квартир по проспекту Жуковського у Харкові. Напередодні між жінкою і її знайомим виник конфлікт, але після сварки чоловік ліг спати, а от жінка затаїла образу. За даними слідства, підозрювана кухонним ножем завдала удар у спину зліва потерпілому, який у цей час спав”, — повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
У результаті поранений чоловік за кілька годин помер у лікарні. Жінку затримали та збираються відправити до СІЗО. Їй повідомили про підозру за фактом навмисного вбивства.
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“Досудове розслідування проводять слідчі СВ ХРУП №1 ГУНП у Харківській області. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до п’ятнадцяти років”, – зазначили в прокуратурі.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2023 в 10:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вбивство сталося в Харкові 13 березня під ранок. Перед трагедією парочка посварилася, чоловік ліг спати, а жінка зачаїла образу".