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Эвакуация 17 раненых из Дементиевки за день: история харьковского разведчика

Общество 21:40   15.03.2023
Павел Велицкий
Эвакуация 17 раненых из Дементиевки за день: история харьковского разведчика

«Москаль» служит в Нацгвардии три года. Сейчас он — разведчик, работает в одной из боевых групп, к которой в ближайшее время присоединятся добровольцы «Гвардии Наступления». Кроме наземной разведки его подразделение занимается аэроразведкой.

«В Русской Лозовой на Харьковщине мы совместно с Kraken проводили стабилизационные мероприятия. Населенный пункт был освобожден. Очень сложная ситуация была в Дементьевке. Там мы понесли определенные потери. Однако задача, которая была поставлена высшим руководством, была выполнена. Я эвакуировал оттуда за один день 17 раненых. К счастью все выжили», — рассказывает спецназовец.

После того как российские оккупанты отступили от Харькова, подразделение «Москаля» находило места дислокации российской артиллерии.

«Мы совершали вылазки в тыл противника, минировали пути отхода врага. Когда оккупантов поджимали наши подразделения, они начинали отступать и наталкивались на уже подготовленные нами «сюрпризы», — рассказывает «Москаль».

Сейчас его подразделение уничтожает логистические узлы и артиллерийские расчеты противника на Бахмутском направлении.

«Здесь приходится чаще всего работать против пехоты. Одна из российских бригад стояла против нас возле Харькова, на Дементьевке, на Прудянке, потом переместилась на Майорск, и мы снова с ними встретились уже здесь в частном секторе Бахмута», — делится военнослужащий.

«Москаль» считает, что не следует недооценивать врага, ведь он использует не только слабо обученных мобилизованных, которые часто работают без связи и без надлежащей разведки.

«Вагнеры» более подготовлены, их готовила «старая гвардия» ЧВК, которая прошла Донбасс и Сирию. Они занимают должности командиров отделений, взводов для этих «мобиков» и «зеков». Наше счастье, что они не имеют достаточно времени на формирование их живучести. Происходит естественный отбор тех, кто имеет лучшие боевые инстинкты. Последние наши бои в Бахмуте были именно со штатными российскими военными, которые знают, что такое тактика, как правильно наступать, что делать. Это правда, что у них очень много потерь, но, к сожалению, потери есть и у нас. Бывает такое, что за один дом в частном секторе может идти бой примерно полторы-две недели», — говорит «Москаль».

Напомним, записаться в штурмовые подразделения «Гвардии Наступления» можно в 10 Центрах предоставления административных услуг Харьковской области (ежедневно с 09:00 до 16:00):

— Харьков, проспект Архитектора Алешина, 11;
— Харьков, улица Чернышевская, 55;
— Харьков, Гимназическая набережная, 26;
— Мерефа, улица Культуры, 2б;
— Богодухов, улица Молодежная, 2;
— Краснокутск, улица Мира, 127;
— Лозовая, улица Грушевского, 2;
— Первомайский, проспект Независимости, 1;
— Красноград, улица Белевская, 94;
— Змиев, улица Административная, 16.

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Автор: Павел Велицкий

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  • Категории: Общество, Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 марта 2023 в 21:40;

    • Корреспондент Павел Велицкий в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Москаль» служит в Нацгвардии три года. Сейчас он — разведчик, работает в одной из боевых групп, к которой в ближайшее время присоединятся добровольцы «Гвардии Наступления». Кроме наземной разведки его подразделение занимается аэроразведкой. ".