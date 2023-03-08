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Как начальник ГУР Буданов в Харьковской области село штурмовал (фото)

Общество 14:03   08.03.2023
Оксана Якушко
Как начальник ГУР Буданов в Харьковской области село штурмовал (фото)

Подразделение ГУР МО KRAKEN поделилось фото Кирилла Буданова накануне штурма Русской Лозовой Харьковской области.

Фотографии начальника Главного управления разведки МО Украины, генерал-майора Кирилла Буданова перед штурмом спецподразделения ГУР МО KRAKEN Русской Лозовой в Харьковской области сделали 29 апреля 2022 года.

В освобождении села Русская Лозовая Харьковской области от оккупантов в конце апреля вместе с бойцами спецподразделения Kraken начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов лично участвовал.
Об этом командир Kraken, «гуровец» с позывным «Вито» рассказал в интервью изданию «Украинская правда».

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 марта 2023 в 14:03;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подразделение ГУР МО KRAKEN поделилось фото Кирилла Буданова накануне штурма Русской Лозовой Харьковской области.".