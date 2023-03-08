Как начальник ГУР Буданов в Харьковской области село штурмовал (фото)
Подразделение ГУР МО KRAKEN поделилось фото Кирилла Буданова накануне штурма Русской Лозовой Харьковской области.
Фотографии начальника Главного управления разведки МО Украины, генерал-майора Кирилла Буданова перед штурмом спецподразделения ГУР МО KRAKEN Русской Лозовой в Харьковской области сделали 29 апреля 2022 года.
В освобождении села Русская Лозовая Харьковской области от оккупантов в конце апреля вместе с бойцами спецподразделения Kraken начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов лично участвовал.
Об этом командир Kraken, «гуровец» с позывным «Вито» рассказал в интервью изданию «Украинская правда».
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- • Дата публикации материала: 8 марта 2023 в 14:03;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подразделение ГУР МО KRAKEN поделилось фото Кирилла Буданова накануне штурма Русской Лозовой Харьковской области.".