Как начальник ГУР Буданов в Харьковской области село штурмовал (фото)

Подразделение ГУР МО KRAKEN поделилось фото Кирилла Буданова накануне штурма Русской Лозовой Харьковской области.

Фотографии начальника Главного управления разведки МО Украины, генерал-майора Кирилла Буданова перед штурмом спецподразделения ГУР МО KRAKEN Русской Лозовой в Харьковской области сделали 29 апреля 2022 года.

В освобождении села Русская Лозовая Харьковской области от оккупантов в конце апреля вместе с бойцами спецподразделения Kraken начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов лично участвовал.

Об этом командир Kraken, «гуровец» с позывным «Вито» рассказал в интервью изданию «Украинская правда».