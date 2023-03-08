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Як начальник ГУР Буданов на Харківщині село штурмував (фото)

Суспільство 14:03   08.03.2023
Оксана Якушко
Як начальник ГУР Буданов на Харківщині село штурмував (фото)

Підрозділ ГУР МО KRAKEN поділився фото Кирила Буданова напередодні штурму Руської Лозової Харківської області.

Фотографії начальника Головного управління розвідки МО України, генерал-майора Кирила Буданова перед штурмом спецпідрозділа ГУР МО KRAKEN Руської Лозової на Харківщині зробили 29 квітня 2022.

У звільненні села Руська Лозова Харківської області від окупантів наприкінці квітня разом із бійцями спецпідрозділу Kraken особисто брав участь начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Про це командир Kraken, “гурівець” із позивним “Віто” розповів в інтерв’ю виданню “Українська правда”.

Читайте також: Kraken – про звільнення Руської Лозової та участь у штурмі Буданова (відео)

Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2023 в 14:03;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підрозділ ГУР МО KRAKEN поділився фото Кирила Буданова напередодні штурму Руської Лозової Харківської області.".