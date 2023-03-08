Як начальник ГУР Буданов на Харківщині село штурмував (фото)

Підрозділ ГУР МО KRAKEN поділився фото Кирила Буданова напередодні штурму Руської Лозової Харківської області.

Фотографії начальника Головного управління розвідки МО України, генерал-майора Кирила Буданова перед штурмом спецпідрозділа ГУР МО KRAKEN Руської Лозової на Харківщині зробили 29 квітня 2022.

У звільненні села Руська Лозова Харківської області від окупантів наприкінці квітня разом із бійцями спецпідрозділу Kraken особисто брав участь начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Про це командир Kraken, “гурівець” із позивним “Віто” розповів в інтерв’ю виданню “Українська правда”.